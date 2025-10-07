Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в окончательную заявку команды на первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Открытие регулярного чемпионата для «Кэпиталз» состоится 8 октября — команда сыграет дома против «Бостон Брюинз». В заявке «Вашингтона» числятся 23 хоккеиста, включая Овечкина.

Российский форвард ранее пропустил неделю подготовки из-за травмы нижней части тела и не набрал очков в двух предсезонных встречах.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету — 897 голов.

