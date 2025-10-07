Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ

Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ
Комментарии

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в окончательную заявку команды на первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Открытие регулярного чемпионата для «Кэпиталз» состоится 8 октября — команда сыграет дома против «Бостон Брюинз». В заявке «Вашингтона» числятся 23 хоккеиста, включая Овечкина.

Российский форвард ранее пропустил неделю подготовки из-за травмы нижней части тела и не набрал очков в двух предсезонных встречах.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету — 897 голов.

Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда

Материалы по теме
Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?
Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android