Овечкин — в заявке на стартовый матч НХЛ, информация о травме Анкалаева. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в заявку команды на стартовый матч сезона НХЛ, российский боец UFC Магомед Анкалаев мог драться против бразильца Алекса Перейры с переломом ребра, ХК «Локомотив» дома победил СКА, нанеся ему четвёртое поражение кряду. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ.
- Команда Анкалаева уговаривала его сняться с реванша против Перейры из-за травмы — источник.
- «Локомотив» дома победил СКА, у армейцев четвёртое поражение кряду.
- Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в КХЛ.
- Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана.
- Тренер «Монако» Хюттер может быть уволен в ближайшее время — Романо.
- Форвард «Тампы» дисквалифицирован на четыре матча НХЛ за грубость в игре с «Флоридой».
- Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода денег от «Локомотива» за игрока.
- «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА.
- 17 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Торонто» в предсезонном матче НБА.
- Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Ухане, переиграв Эмилиану Аранго.
- Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Трактором».
