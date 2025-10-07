Скидки
Главная Хоккей Новости

7 октября главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, КХЛ, РПЛ, НХЛ, UFC

Овечкин — в заявке на стартовый матч НХЛ, информация о травме Анкалаева. Главное к утру
Аудио-версия:
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в заявку команды на стартовый матч сезона НХЛ, российский боец UFC Магомед Анкалаев мог драться против бразильца Алекса Перейры с переломом ребра, ХК «Локомотив» дома победил СКА, нанеся ему четвёртое поражение кряду. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ.
  2. Команда Анкалаева уговаривала его сняться с реванша против Перейры из-за травмы — источник.
  3. «Локомотив» дома победил СКА, у армейцев четвёртое поражение кряду.
  4. Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в КХЛ.
  5. Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана.
  6. Тренер «Монако» Хюттер может быть уволен в ближайшее время — Романо.
  7. Форвард «Тампы» дисквалифицирован на четыре матча НХЛ за грубость в игре с «Флоридой».
  8. Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода денег от «Локомотива» за игрока.
  9. «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА.
  10. 17 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Торонто» в предсезонном матче НБА.
  11. Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Ухане, переиграв Эмилиану Аранго.
  12. Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Трактором».

Главные новости дня

