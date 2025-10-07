Овечкин — в заявке на стартовый матч НХЛ, информация о травме Анкалаева. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в заявку команды на стартовый матч сезона НХЛ, российский боец UFC Магомед Анкалаев мог драться против бразильца Алекса Перейры с переломом ребра, ХК «Локомотив» дома победил СКА, нанеся ему четвёртое поражение кряду. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня