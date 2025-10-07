Скидки
Ярослав Лихачёв прокомментировал аренду из «Локомотива» в «Амур»

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал про аренду из «Локомотива» в хабаровский клуб.

– Какие у вас эмоции от возвращения в «Амур»?
– Хорошие впечатления, соскучился уже по хоккею. Месяц не играл, провёл сейчас две первые игры в сезоне за «Амур», пока вливаюсь в команду, пытаюсь прочувствовать игровой ритм.

– Как появился вариант с арендой в Хабаровске? Инициатива была скорее с вашей стороны, либо поступило такое предложение от «Локомотива»?
– И команда мной интересовалась, имею в виду «Амур», и у меня была заинтересованность. Я хотел ехать именно в Хабаровск, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» сегодня, 7 октября, в 10:00 мск.

