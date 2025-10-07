Сайт НХЛ дал прогноз на сочетания звеньев «Вашингтона» на старт сезона

Журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте НХЛ спрогнозировал сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на старт сезона.

А. Протас — Строум — Овечкин;

Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;

Бовиллье — Лапьер — Леонард;

Дьюхейм — Дауд — Сурдиф.

Фехервари — Карлсон;

Сандин — Рой;

Чикран — ван Римсдайк.

Томпсон — Линдгрен.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.

Ранее стало известно, что Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ.