Сайт НХЛ дал прогноз на сочетания звеньев «Вашингтона» на старт сезона

Журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте НХЛ спрогнозировал сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на старт сезона.
А. Протас — Строум — Овечкин;
Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;
Бовиллье — Лапьер — Леонард;
Дьюхейм — Дауд — Сурдиф.
Фехервари — Карлсон;
Сандин — Рой;
Чикран — ван Римсдайк.
Томпсон — Линдгрен.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.
Ранее стало известно, что Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ.