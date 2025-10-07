Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сайт НХЛ дал прогноз на сочетания звеньев «Вашингтона» на старт сезона

Сайт НХЛ дал прогноз на сочетания звеньев «Вашингтона» на старт сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте НХЛ спрогнозировал сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на старт сезона.

А. Протас — Строум — Овечкин;
Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;
Бовиллье — Лапьер — Леонард;
Дьюхейм — Дауд — Сурдиф.

Фехервари — Карлсон;
Сандин — Рой;
Чикран — ван Римсдайк.

Томпсон — Линдгрен.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.

Ранее стало известно, что Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ.

Материалы по теме
Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на стартовый матч сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android