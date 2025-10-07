Расписание матчей КХЛ на 7 октября 2025 года

Сегодня, 7 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 7 октября 2025 года:

18:00. «Лада» – «Сочи»;

19:00. «Ак Барс» – «Барыс»;

19:00. «Нефтехимик» – «Амур»;

19:00. «Торпедо» – «Металлург»;

19:30. «Спартак» – «Шанхайские Драконы».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 13 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 20 очков после 12 матчей.