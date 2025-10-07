Скидки
Лихачёв рассказал о взаимодействии с Бобом Хартли в «Локомотиве»

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о работе с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли.

– Как при этом строился диалог с Ярославлем?
– Я хотел играть в хоккей, но много матчей пропускал, не попадал в состав. Задал вопрос своим агентам, есть ли какие-то варианты, могу ли я куда-нибудь уехать, чтобы банально играть. Они стали изучать рынок.

– Как у вас строилось общение с Бобом Хартли? Вы нашли взаимопонимание? Он вам объяснял, что именно идёт не так?
– Мы общались с Бобом, он подсказывал, я многое у него подсмотрел, научился. Боб – очень хороший, опытный специалист. Просто так сложилось, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» сегодня, 7 октября, в 10:00 мск.

