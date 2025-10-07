Лихачёв: я провёл полноценно только один матч, в составе меня не видели

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал, почему у него не получилось закрепиться в составе «Локомотива».

– У вас была успешная предсезонка, но в сезоне игра не пошла. Сами понимаете, что случилось?

– И предсезонка была хорошая, и в Кубке Открытия сыграл, провёл в целом неплохой матч… Не знаю, трудно сказать, тренерам виднее. Меня в составе не видели.

– То есть вам ведь, по сути, не дали и сыграть в этом «Локомотиве», полноценно проявить себя? Всего два матча сыграли за месяц.

– Полноценно один. И ещё пару смен буквально провёл во второй игре.

– Возможно, что-то не шло во время тренировочного процесса? Не вписывались в игровую модель Хартли?

– Опять же – не знаю. Это видение тренерского штаба – все вопросы соответственно к ним, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.