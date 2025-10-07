Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лихачёв: в «Локомотиве» решили нужным держать меня, возможно, нужен в будущем

Лихачёв: в «Локомотиве» решили нужным держать меня, возможно, нужен в будущем
Комментарии

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв объяснил, почему «Локомотив» отправляет его в другие клубы в аренду.

– Вас не в первый раз отправляют в аренду из «Локомотива». Видите в этом какую-то тенденцию?
– Благодарен им, что отправляют играть, дают мне шанс проявить себя. За это могу только спасибо сказать.

– Не было мысли в таком случае уже разорвать все связи с Ярославлем? Попробовать себя полноценно в другой команде?
– Это не совсем было моё решение, не моя инициатива. В «Локомотиве» решили нужным так сделать, держать меня. Возможно, буду им нужен в будущем, рассчитывают на перспективу, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Эксклюзив
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android