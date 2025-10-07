Лихачёв: в «Локомотиве» решили нужным держать меня, возможно, нужен в будущем

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв объяснил, почему «Локомотив» отправляет его в другие клубы в аренду.

– Вас не в первый раз отправляют в аренду из «Локомотива». Видите в этом какую-то тенденцию?

– Благодарен им, что отправляют играть, дают мне шанс проявить себя. За это могу только спасибо сказать.

– Не было мысли в таком случае уже разорвать все связи с Ярославлем? Попробовать себя полноценно в другой команде?

– Это не совсем было моё решение, не моя инициатива. В «Локомотиве» решили нужным так сделать, держать меня. Возможно, буду им нужен в будущем, рассчитывают на перспективу, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.