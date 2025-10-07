Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лихачёв — о Никитине: вижу логику в его словах, новый вызов — это всегда интересно

Лихачёв — о Никитине: вижу логику в его словах, новый вызов — это всегда интересно
Комментарии

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв высказался о решении Игоря Никитина перейти из «Локомотива» в ЦСКА на должность главного тренера.

– Летнее решение Игоря Никитина перейти в ЦСКА вы поняли?
– Для себя я понял его мотивацию и логику.

– Внутри команды не было обиды на тренера?
– За всех не скажу, а я с ним кубок вместе всё-таки не поднимал, мы не были так близки. Но логику в его словах я вижу. Он сделал что мог, достиг результата, а новый вызов – это всегда интересно, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В минувшем сезоне Никитин стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Эксклюзив
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android