Лихачёв — о Никитине: вижу логику в его словах, новый вызов — это всегда интересно

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв высказался о решении Игоря Никитина перейти из «Локомотива» в ЦСКА на должность главного тренера.

– Летнее решение Игоря Никитина перейти в ЦСКА вы поняли?

– Для себя я понял его мотивацию и логику.

– Внутри команды не было обиды на тренера?

– За всех не скажу, а я с ним кубок вместе всё-таки не поднимал, мы не были так близки. Но логику в его словах я вижу. Он сделал что мог, достиг результата, а новый вызов – это всегда интересно, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В минувшем сезоне Никитин стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».