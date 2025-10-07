Лихачёв — о Никитине: вижу логику в его словах, новый вызов — это всегда интересно

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв высказался о решении Игоря Никитина перейти из «Локомотива» в ЦСКА на должность главного тренера.
– Летнее решение Игоря Никитина перейти в ЦСКА вы поняли?
– Для себя я понял его мотивацию и логику.
– Внутри команды не было обиды на тренера?
– За всех не скажу, а я с ним кубок вместе всё-таки не поднимал, мы не были так близки. Но логику в его словах я вижу. Он сделал что мог, достиг результата, а новый вызов – это всегда интересно, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
В минувшем сезоне Никитин стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».