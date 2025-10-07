Отправленный в аренду игрок «Локомотива» рассказал об эмоциях от чемпионства клуба

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв отреагировал на чемпионство ярославского «Локомотива». Остаток минувшего сезона форвард провёл за «Куньлунь».

– Согласно регламенту, вы не стали чемпионом КХЛ?

– Обладателем Кубка Гагарина нет, я не стал.

– И всё-таки с какими эмоциями следили за плей-офф?

– С положительными. Ребята реально заслужили этот Кубок. И это был лучший момент. Мне кажется, если бы не победа в этом году, то дальше таким костяком было бы уже сложно, момент мог быть упущен. Очень важная победа, всё так сложилось.

Важно было выиграть в том числе и для той Небесной команды. Так что порадовался за пацанов, некоторым написал, поздравил. Игорю Валерьевичу тоже написал, поздравил. Много близких мне людей в команде, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.