Лихачёв: система Никитина строгая, но она в итоге привела к результату

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв оценил работу главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина в сезоне-2024/2025. В данный момент специалист возглавляет ЦСКА.

– В «Локомотиве» дают всем играть плюс-минус. Большинство-меньшинство влияет на игровое время, но ты можешь забивать и в первом звене, и в четвёртом, точно так же и блокировать броски на себя нужно как в четвёртом звене, так и в первом.

– Насколько строгой ощущалась изнутри система Игоря Никитина? Справедлива мысль, что не прощались ошибки?

– Это слаженная система, строгая, но она в итоге привела к результату – чемпионству. Ребята за три с лишним года с Игорем Валерьевичем выучили всё до ниточки, и каждый знал своё дело.

– Как у вас складывались отношения с Игорем Никитиным? Что он вам дал в хоккейном плане?

– За счёт психологии помог понять, что такое самоотдача, правильная игра в обороне, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.