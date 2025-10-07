Скидки
Бывший нападающий «Куньлуня» Лихачёв высказался о переезде команды в Санкт-Петербург

Бывший нападающий «Куньлуня» Лихачёв высказался о переезде команды в Санкт-Петербург
Бывший нападающий «Куньлуня», а ныне форвард «Амура» Ярослав Лихачёв высказался о переезде китайской команды в Санкт-Петербург.

– В прошлом году вы играли в Мытищах и не особо претендовали на высокие позиции. Чувствовалась безнадёга?
– Нет, мы боролись за плей-офф, у нас были шансы. Играли неплохо.

– И всё-таки средняя посещаемость в 1000 с небольшим зрителей говорит о многом…
– Мы играли в свой хоккей, вполне симпатичный. Обыгрывали в том числе и топовые команды. Возможно, время было не самое удобное, люди на работе, не успевали дойти до арены с работы. Доехать до Мытищ.

– Удивлены, что команда переехала в Санкт-Петербург на «СКА Арену»?
– Они могут себе это позволить, почему нет? Рад за клуб, интересный проект, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Эксклюзив
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
