Бывший нападающий «Куньлуня» Лихачёв высказался о переезде команды в Санкт-Петербург

Бывший нападающий «Куньлуня», а ныне форвард «Амура» Ярослав Лихачёв высказался о переезде китайской команды в Санкт-Петербург.

– В прошлом году вы играли в Мытищах и не особо претендовали на высокие позиции. Чувствовалась безнадёга?

– Нет, мы боролись за плей-офф, у нас были шансы. Играли неплохо.

– И всё-таки средняя посещаемость в 1000 с небольшим зрителей говорит о многом…

– Мы играли в свой хоккей, вполне симпатичный. Обыгрывали в том числе и топовые команды. Возможно, время было не самое удобное, люди на работе, не успевали дойти до арены с работы. Доехать до Мытищ.

– Удивлены, что команда переехала в Санкт-Петербург на «СКА Арену»?

– Они могут себе это позволить, почему нет? Рад за клуб, интересный проект, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.