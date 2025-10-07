Скидки
Лихачёв рассказал о первых днях после возвращения в «Амур»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о первых днях после возвращения в хабаровский клуб.

– Остались тёплые воспоминания о предыдущем опыте выступления за «Амур»? Это же был ваш прорывной год – лучшая статистика, вызов в сборную, на Матч звёзд КХЛ…
– Да, конечно. Позитивный опыт был, да и, повторюсь, я сам был настроен играть именно в Хабаровске. Считаю, что могу помочь команде, получить опыт, игровую практику. Были ранее здесь хорошие времена, неплохой результат, хотелось бы повторить, а может быть, и улучшить.

– С тренерским штабом уже нашли общий язык? Понимание, что от вас требуется?
– Вполне, но пока только была вторая игра, ещё вливаюсь. Надо войти в игровой ритм, всё-таки тренироваться и бегать челноки – это одно, а играть – совсем другое. Поэтому тренеры помогают, подсказывают. Всему своё время.

– Вам для личного успеха нужно в первую очередь доверие тренерского штаба? Избыток игрового времени, первые звенья, большинство…
– Я думаю, что для любого игрока это важно и приятно. Но ты должен доказывать своей игрой, каждым своим моментом на льду, что тебе можно и нужно доверять, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

