Лихачёв: остались хорошие отношения с Кравцом, он мне очень помог

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о работе с главным тренером Михаилом Кравцом во время игры за «Куньлунь» в прошлом сезоне.

– В прошлом сезоне вы провели неплохой отрезок в аренде в «Куньлуне». Как его оцените?

– Хороший опыт, приятный тренерский штаб, остались хорошие отношения с Михаилом Кравцом, нашли взаимопонимание. Он очень мне помог, понравился прошлый сезон в плане доверия, возможности играть. Михаил Григорьевич многое мне дал.

– «Куньлунь» необычная, интернациональная команда. Как находили контакт с партнёрами по команде?

– Я играл три года в Канаде, поэтому английский язык знаю очень хорошо, мог спокойно общаться со всеми, в этом плане никаких проблем. Коллектив был дружный, общались все со всеми, при этом больше общения было всё равно между русскими ребятами, друг с другом, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.