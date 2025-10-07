Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лихачёв: остались хорошие отношения с Кравцом, он мне очень помог

Лихачёв: остались хорошие отношения с Кравцом, он мне очень помог
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о работе с главным тренером Михаилом Кравцом во время игры за «Куньлунь» в прошлом сезоне.

– В прошлом сезоне вы провели неплохой отрезок в аренде в «Куньлуне». Как его оцените?
– Хороший опыт, приятный тренерский штаб, остались хорошие отношения с Михаилом Кравцом, нашли взаимопонимание. Он очень мне помог, понравился прошлый сезон в плане доверия, возможности играть. Михаил Григорьевич многое мне дал.

– «Куньлунь» необычная, интернациональная команда. Как находили контакт с партнёрами по команде?
– Я играл три года в Канаде, поэтому английский язык знаю очень хорошо, мог спокойно общаться со всеми, в этом плане никаких проблем. Коллектив был дружный, общались все со всеми, при этом больше общения было всё равно между русскими ребятами, друг с другом, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Эксклюзив
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android