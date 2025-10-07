Скидки
Лихачёв — об «Амуре»: приятный коллектив, равнодушных нет, каждый вкладывает свой кирпичик

Лихачёв — об «Амуре»: приятный коллектив, равнодушных нет, каждый вкладывает свой кирпичик
Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал об атмосфере в хабаровском клубе в нынешнем сезоне.

– Старт сезона для «Амура» был не самым удачным. Видите шансы в борьбе за плей-офф?
– Разумеется, всё только начинается. Плей-офф – это только первый шаг, главное — попасть, а дальше шаг за шагом будем наращивать обороты. Задачи, как всегда, только максимальные.

– В команде вас приняли хорошо?
– Многих ребят уже знал, с некоторыми познакомился сейчас в процессе. Саня Гальченюк написал мне сразу, как я прилетел в Хабаровск, поприветствовал меня. Всё хорошо, коллектив приятный.

– Лидер команды – капитан Александр Гальченюк?
– Думаю, да. На самом деле, у нас сильный коллектив, я ещё здесь меньше недели, но каждый человек вкладывает какой-то свой кирпичик в общее эмоциональное состояние команды. Каждый может сказать что-то, сделать, показать или объяснить. Равнодушных нет, – сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
«Было важно выиграть для Небесной команды». Талант из Ярославля снова отправился в аренду
