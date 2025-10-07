«Флориде» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли — 2025

Игрокам и тренерскому персоналу «Флориды Пантерз» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли 2025 года, сообщает пресс-служба «пантер».

Фото: «Флорида»

Перстни сделаны из белого и жёлтого золота, а также украшены более чем 250 бриллиантами и рубинами. На кольцах хоккеистов нанесено имя и игровой номер с одной стороны, логотип команды и надпись «Дважды подряд чемпионы» с другой.

В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» примет «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоится в ночь с 7 на 8 октября и начнётся в 00:00 мск.

Ранее российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отреагировал на большое количество штрафов в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0).