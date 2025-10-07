Расписание матчей ВХЛ на 7 октября 2025 года

Сегодня, 7 октября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 октября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «Звезда»;

15:00. «Сокол» – «Химик»;

17:00. «Тамбов» – «Рубин»;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Южный Урал»;

19:00. «Буран» – «Омские Крылья»;

19:00. «Динамо» СПб – «Магнитка»;

19:00. «Ростов» – «Зауралье».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 22 очка в 12 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает пензенский «Дизель».