Расписание матчей МХЛ на 7 октября 2025 года

Сегодня, 7 октября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 7 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Снежные Барсы» – «Локо-76»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Авто»;

18:30. «Алмаз» – «Академия СКА»;

19:00. «Капитан» – «Красноярские Рыси».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 20 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 20 очков после 10 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.