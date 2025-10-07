НХЛ оштрафовала «Тампу» и Купера суммарно на $ 125 тысяч за драки в игре с «Флоридой»

Национальная хоккейная лига оштрафовала «Тампа-Бэй Лайтнинг» на $ 100 тысяч и главного тренера «молний» Джона Купера на $ 25 тысяч за «их действия, приведшие к определённым событиям» в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:7). Об этом сообщает аккаунт NHL News на своей странице в социальной сети Х.

Кроме того, защитник «Тампы» Янис Мозер дисквалифицирован на две игры за толчок на борт нападающего «Флориды» Йеспера Боквиста.

Напомним, обе команды в предсезонной встрече набрали в общей сложности 322 штрафные минуты, включая 16 удалений до конца матча. Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.