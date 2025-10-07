НХЛ оштрафовала «Тампу» и Купера суммарно на $ 125 тысяч за драки в игре с «Флоридой»
Поделиться
Национальная хоккейная лига оштрафовала «Тампа-Бэй Лайтнинг» на $ 100 тысяч и главного тренера «молний» Джона Купера на $ 25 тысяч за «их действия, приведшие к определённым событиям» в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:7). Об этом сообщает аккаунт NHL News на своей странице в социальной сети Х.
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3) 2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3) 3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4) 4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4) 5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4) 6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4) 7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)
Кроме того, защитник «Тампы» Янис Мозер дисквалифицирован на две игры за толчок на борт нападающего «Флориды» Йеспера Боквиста.
Напомним, обе команды в предсезонной встрече набрали в общей сложности 322 штрафные минуты, включая 16 удалений до конца матча. Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
10:29
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:40
-
03:43
-
02:01
-
01:43
- 6 октября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:34
-
23:24
-
23:18
-
23:04
-
22:54
-
22:42
-
22:22
-
22:08
-
21:48
-
21:38
-
21:32
-
21:26
-
21:10
-
21:06