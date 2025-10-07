Скидки
«Юта» отправила российского форварда Даниила Бута в АХЛ

Пресс-служба «Юты Мамонт» объявила о том, что российский форвард Даниил Бут отправлен в клуб АХЛ «Тусон Роудраннерс».

В нынешнее межсезонье 20-летний нападающий сыграл пять предсезонных матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Российский форвард был выбран клубом «Аризона Койотс» в первом раунде под общим 12-м номером драфта НХЛ 2023 года. Бут заработал 28 (9+19) очков и 16 штрафных минут в 54 играх прошедшего регулярного сезона за «Локомотив». Нападающий за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафные минуты. Он также набрал 3 (1+2) очка в 33 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

