Барков вышел получать чемпионский перстень без костылей, ранее Александр перенёс операцию

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков вышел получать чемпионский перстень «пантер» без костылей.

Напомним, хоккеист получил повреждение колена на предсезонной тренировке и перенёс операцию на передней и внутренней крестообразных связках колена 10 дней назад, 27 сентября. В официальном сообщении «пантер» говорилось, что нападающий пропустит от семи до девяти месяцев. 30-летний Барков — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды». В прошлом сезоне он набрал 93 (26+67) очка в 90 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей‑офф.

Ранее главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра заявил, что Александр Барков после травмы вернётся через пять-шесть месяцев.