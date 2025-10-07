«Торпедо» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 октября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нижегородское «Торпедо» после 31 проведённой встречи располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков. «Металлург» с 20 очками после 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Это будет первая из двух запланированных игр между командами в сезоне.