«Парень, воспитанный улицей, в хорошем смысле». Бирюков — о Евгении Кузнецове

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился ожиданиями от игры новичка клуба Евгения Кузнецова.

«Дебют Кузнецова? Не могу ничего сказать. Как вернёмся домой, потренируемся, и тренерский штаб примет решение, обсудив ситуацию с тренером по физподготовке.

Это человек, у которого огромный опыт, и он должен, да ему и надо быть примером на льду и вне льда, что очень важно. У нас в команде очень много молодых ребят, которые должны смотреть, учиться. Мы все знаем, какой Евгений хоккеист, что он умеет. Можно сказать, что это игрок без слабых мест. Самое главное, чтобы сейчас он набрал форму и в полных кондициях подошёл к играм.

Я уже сказал, что мы с ним обо всём поговорили, расставили точки над i, двигаемся дальше. Евгений — парень, воспитанный улицей, в хорошем смысле этого слова. Он дал понять, что он очень настроен и очень хочет поиграть, добиться результата в России. И мы с главным тренером, увидев его настрой, приняли решение работать с ним», — цитирует Бирюкова ТАСС.