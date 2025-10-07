Здено Хара высказался о выведении его номера в «Бостоне»

Бывший защитник Здено Хара высказался о выведении его номера в «Бостон Брюинз». Торжественная церемония состоится 15 января 2026 года перед домашней игрой с «Сиэтл Кракен».

«Дорогая семья «Бостон Брюинз», поистине не передать словами, как приятно видеть, что мой свитер поднимут под своды «ТД Гарден». Эта честь превосходит всё, что я мог себе представить, когда впервые приехал в «Бостон». Организации «Брюинз» — спасибо, что позволили мне возглавить эту команду и верили в меня.

Всем моим товарищам по команде в прошлом и настоящем — этот момент принадлежит и вам. Болельщикам «Брюинз» — вы лучшие. Спасибо вам за ваши аплодисменты и поддержку. За то, что с самого первого дня в «Бостоне» я чувствовал себя как дома. Ваша энергия и страсть подталкивали меня к каждой игре. Я приму это чувство и буду хранить его вечно. Спасибо моей семье — вы сделали всё возможное, этот момент не только мой — он принадлежит всем нам. Бесконечно благодарен», — приводит слова Хары пресс-служба «Бостона».