Леон Драйзайтль отреагировал на новый контракт Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отреагировал на новый контракт форварда Коннора Макдэвида с канадским клубом.

Немецкий хоккеист репостнул слова Макдэвида «Наше путешествие продолжается» и добавил два эмодзи сердца в цветах «нефтяников».

Фото: Страница Драйзайтля в социальной сети

Макдэвид подписал новый двухлетний контракт с клубом. Зарплата игрока составит $ 25 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 28-летний Коннор был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. Всего за «нефтяников» нападающий провёл 712 матчей в регулярных чемпионатах, где заработал 1082 (361+721) очка. В плей-офф на его счету 96 игр и 150 (44+106) очков.

Комментарии
