Вячеслав Быков оценил вероятность увольнения Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил вероятность увольнения Игоря Ларионова с поста наставника санкт-петербургского СКА.

«Построение командной игры — это длительный процесс. Для этого и есть регулярный чемпионат. И только матчи на вылет могут дать возможность анализировать работу тренерского штаба. Да, это требует времени и терпения, прежде чем делать какие-то выводы и принимать решения. Конечно, бывают случаи, когда требуется быстрое вмешательство в процесс становления команды, но это уже прерогатива руководителей клуба.

У СКА опытный тренерский штаб, ему дали карт-бланш, и теперь нужно ждать игр плей-офф. А до этого времени будет идти каждодневная работа по становлению игры, приобретению необходимого опыта молодыми игроками и сбору информации по всем соперникам лиги, чтобы максимально подготовиться к матчам регулярки. Но в любом случае работа ведётся под наблюдением руководителей клуба, и они будут принимать те или иные решения в зависимости от ситуации», — цитирует Быкова Odds.

«Локомотив» нанёс СКА четвёртое поражение подряд! Всё ли под контролем у Ларионова?
Видео
«Локомотив» нанёс СКА четвёртое поражение подряд! Всё ли под контролем у Ларионова?
