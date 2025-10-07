Мышкин: есть впечатление, что летом вратарей в КХЛ набирали в Америке в «Макдоналдсе»

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин оценил новых вратарей-легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Знаете, пока немного удивляют и разочаровывают североамериканские ребята. Очень сыро выглядит в «Сибири» Доминге, что уже сделало заложником главного тренера и привело к отставке. Мягко говоря, не блещут Дриджер в «Тракторе» и Мартин в ЦСКА.

Есть впечатление, что этим летом вратарей в КХЛ набирали в Северной Америке в «Макдоналдсе». Или исключительно по статистике из интернета, которая в некоторых случаях может обманывать. Хотя, наверное, наших клубных менеджеров, помимо просмотра интернета, учили в кадровой политике ещё чему-то.

— Может, учитывая такую тенденцию, вводить запрет на вратарей-легионеров?

— Запретами делу не поможешь. В конце концов у нас есть такой вратарь, как Фукале, который уже три года играет на высоком уровне, работает и на свои клубы, и на лигу. Другое дело, что нужно больше доверять не иностранцам, а молодым российским вратарям. Смотрю матчи ВХЛ – там много талантливых голкиперов. Но, к сожалению, не все они получают шанс подняться в КХЛ, места там заняты или легионерами, или ветеранами. Вот где проблема, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.