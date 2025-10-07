«Один из самых быстрых хоккеистов, что я видел». Куинни — о новичке «Шанхая» Вагнере
Поделиться
Форвард «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни поделился впечатлениями от дебюта нападающего китайского клуба Остина Вагнера в матче с «Трактором» (5:4 ОТ). Канадец оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5) 2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5) 2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4) 2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5) 3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5) 3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5) 4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5) 4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5) 5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)
– Остин Вагнер забил два гола в дебютной игре. Вы удивлены этим?
– Нет. Он хороший игрок. Я много раз играл против него в Северной Америке, и он, наверное, один из самых быстрых парней, которых я когда-либо видел. Он пахарь, хорош у ворот. Я думаю, каждый, кто видел его бросок, скажет, что это элитный уровень. Мы рады, что он с нами, — приводит слова Куинни «Спорт день за днём».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
14:11
-
13:47
-
13:29
-
13:10
-
12:56
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:29
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:40
-
03:43
-
02:01
-
01:43