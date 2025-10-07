Скидки
Хоккей

«Один из самых быстрых хоккеистов, что я видел». Куинни — о новичке «Шанхая» Вагнере

Комментарии

Форвард «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни поделился впечатлениями от дебюта нападающего китайского клуба Остина Вагнера в матче с «Трактором» (5:4 ОТ). Канадец оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

– Остин Вагнер забил два гола в дебютной игре. Вы удивлены этим?
– Нет. Он хороший игрок. Я много раз играл против него в Северной Америке, и он, наверное, один из самых быстрых парней, которых я когда-либо видел. Он пахарь, хорош у ворот. Я думаю, каждый, кто видел его бросок, скажет, что это элитный уровень. Мы рады, что он с нами, — приводит слова Куинни «Спорт день за днём».

