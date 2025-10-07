«Один из самых быстрых хоккеистов, что я видел». Куинни — о новичке «Шанхая» Вагнере

Форвард «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни поделился впечатлениями от дебюта нападающего китайского клуба Остина Вагнера в матче с «Трактором» (5:4 ОТ). Канадец оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу.

– Остин Вагнер забил два гола в дебютной игре. Вы удивлены этим?

– Нет. Он хороший игрок. Я много раз играл против него в Северной Америке, и он, наверное, один из самых быстрых парней, которых я когда-либо видел. Он пахарь, хорош у ворот. Я думаю, каждый, кто видел его бросок, скажет, что это элитный уровень. Мы рады, что он с нами, — приводит слова Куинни «Спорт день за днём».