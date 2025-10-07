Каменский: хоккеиста уровня Кузнецова хотел бы иметь в распоряжении любой тренер

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил переход форварда Евгения Кузнецова в «Металлург».

«Такой игрок, конечно, усилит «Металлург», если он будет показывать свой уровень. Думаю, хоккеиста подобного уровня хотел бы иметь в распоряжении любой тренер. Кандидатура Кузнецова наверняка обсуждалась, приглашение было сделано осознанно. Так что если он будет на своём уровне выступать, с таким опытом поможет «Металлургу», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.