The Athletic дал прогноз на победителя Кубка Стэнли — 2026

Журналисты североамериканского сайта The Athletic дали прогноз на победителя Кубка Стэнли — 2026.

После опроса 35 сотрудников The Athletic 28,6% на победу в Кубке Стэнли — 2026 получил «Даллас Старз», на второй строчке — «Вегас Голден Найтс» (22,9%), на третьей — «Эдмонтон Ойлерз» (17,1%).

Клубы с наивысшими шансами на победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 по версии The Athletic выглядят так:

1. «Даллас Старз» (28,6%);

2. «Вегас Голден Найтс» (22,9%);

3. «Эдмонтон Ойлерз» (17,1%);

4. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11,4%);

5. «Колорадо Эвеланш» (8,6%);

5. «Каролина Харрикейнз» (8,6%);

7. «Торонто Мэйпл Лифс» (2,9%).