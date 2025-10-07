Скидки
The Athletic дал прогноз на победителя Кубка Стэнли — 2026

Журналисты североамериканского сайта The Athletic дали прогноз на победителя Кубка Стэнли — 2026.

После опроса 35 сотрудников The Athletic 28,6% на победу в Кубке Стэнли — 2026 получил «Даллас Старз», на второй строчке — «Вегас Голден Найтс» (22,9%), на третьей — «Эдмонтон Ойлерз» (17,1%).

Клубы с наивысшими шансами на победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 по версии The Athletic выглядят так:

1. «Даллас Старз» (28,6%);
2. «Вегас Голден Найтс» (22,9%);
3. «Эдмонтон Ойлерз» (17,1%);
4. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11,4%);
5. «Колорадо Эвеланш» (8,6%);
5. «Каролина Харрикейнз» (8,6%);
7. «Торонто Мэйпл Лифс» (2,9%).

