Нападающий Георгий Белоусов подписал контракт с «Ладой»

«Лада» подписала односторонний контракт до конца сезона-2025/2026 c 34-летним нападающим Георгием Белоусовым. В составе команды он будет выступать под номером 90. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Георгий является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/2010, провёл в лиге 722 матча и набрал 304 (116+188) очка. Белоусов уже выступал за «Ладу» на протяжении четырёх сезонов (2014-2018), сыграл 205 матчей, в которых набрал 107 (36+71) очков. В сезоне-2017/2018 стал лучшим бомбардиром тольяттинской команды.

В минувшем сезоне форвард играл за «Сибирь», где за 67 матчей записал на свой счёт 27 (11+16) очков.