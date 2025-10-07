Скидки
«Не вижу ничего страшного в текущей ситуации». Поляков — о девятом месте СКА на Западе

Нападающий СКА Матвей Поляков оценил игру армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ. Санкт-петербургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 12 очков.

«Не вижу ничего страшного в текущей ситуации. Такое бывает, это спорт. Через эти трудности нужно пройти, чтобы стать настоящей командой. Так было всегда и у каждого клуба. Мы просто будем работать усердно. В какой-то момент всё получится. Нам нужно дать время, чтобы коллектив полностью сплотился, а у каждого звена была «химия». Просто нужно сыграться», — приводит слова Полякова Metaratings.

В следующей игре СКА встретится с «Автомобилистом» 8 октября.

Вячеслав Быков оценил вероятность увольнения Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА
