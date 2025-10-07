Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров покинул «Челны»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров покинул «Челны»
Комментарии

Хоккейный клуб ВХЛ «Челны» объявил о том, что нападающий Кирилл Петров покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард провёл в составе челнинцев два матча и не набрал ни одного очка. Отметим, что контракт с 35-летним нападающим был подписал 20 сентября 2025 года.

Прошлый сезон Петров выступал за «Нефтехимик», где в 23 матчах набрал четыре очка — забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Сезон-2024/2025 Петров начинал в ВХЛ, в московском клубе «Юнисон», где в 19 матчах набрал 13 (5+8) очков.

Ранее Петров выступал в командах: «Ак Барс», «Нефтяник», «Барс», «Югра», «Бриджпорт Саунд Тайгерс», ЦСКА, «Авангард». 35-летний нападающий становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2010).

Материалы по теме
Официально
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров пополнил состав клуба ВХЛ «Челны»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android