Форвард Митякин: уверен, что «Нефтехимик» будет в плей-офф

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин выразил уверенность, что нижнекамский клуб попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026.

– Два сезона без плей-офф – тяжело?
– Конечно. Каждый игрок мечтает играть в плей-офф, если этого нет, то возникает чувство неудовлетворённости. В прошлом сезоне я вообще не смотрел хоккей в Кубке Гагарина вплоть до финала, потому что настолько сильной была горечь от того, что я в этом не участвую. Уверен, что в этом сезоне «Нефтехимик» сыграет в плей-офф, а там уже особенные игры. Встречаешься с одним и тем же соперником, это уникальный накал, уникальный уровень жёсткости и единоборств, все хотят наслаждаться этими баталиями, — цитирует Митякина сайт КХЛ.

