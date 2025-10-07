Уэйн Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT, где он работает в качестве аналитика

Бывший легендарный нападающий Уэйн Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT, где он работает в качестве аналитика. Срок соглашения и размер зарплаты Гретцки не раскрываются, но известно, что договор заключён более чем на год.

64-летний канадец выполняет роль аналитика на матчах НХЛ. Отмечается, что Гретцки будет работать на встрече между «Вашингтоном» и «Бостоном». Это будет первая игра для «Кэпиталз» в регулярном чемпионате.

В Национальной хоккейной лиге Гретцки установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги (включая девять призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона). Единственный из представителей североамериканского хоккея вошёл в символическую сборную 100-летия Международной федерации хоккея на льду.