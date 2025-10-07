Мышкин: игровые проблемы СКА идут от нестабильности во вратарской линии

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин заявил, что неразбериха и нестабильность вратарской бригады СКА влияют на всю команду.

— К какой вратарской бригаде – самые большие вопросы?

— Уже не первый день мне не совсем понятна кадровая политика во вратарской линии СКА. Там крутят трёх голкиперов – Плешкова, Заврагина и Иванова. На какую стабильность во вратарской линии в условиях такой тряски можно рассчитывать? И что ждать от самих голкиперов, которых просто раздёргивают?

— Кого из тройки вратарей СКА выделите? Наверное, Плешкова, который близок вам по стилю и габаритам?

— Знаете, за 40 лет во вратарской профессии многое изменилось – и в стилях, и в габаритах. Чтобы кого-то отметить и на кого-то сделать ставку, нужно находиться внутри команды и тренировочного процесса. А вот так, с налета, рекомендации давать не готов – тем более через прессу. Но очевидно, что многие игровые проблемы СКА идут от нестабильности во вратарской линии, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.