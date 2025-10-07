Роман Горбунов о Лукашенко: он всегда раздаёт точные передачи, его бросок — как у Овечкина

Нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов оценил человеческие и игровые качества президента Беларуси Александра Лукашенко. В прошлом сезоне хоккеист выступал за минское «Динамо» и провёл тренировку с президентом.

«Он произвёл впечатление весёлого, открытого и общительного человека, который умеет пошутить и даже подколоть. Видно, что он следит за командой, переживает за неё. После таких встреч сразу ощущаешь поддержку и прилив вдохновения. На коньках Александр Григорьевич катается уверенно. Он всегда раздаёт точные передачи, сам выходит на завершение атаки, отлично бросает. Его бросок — как у Овечкина.

– Подарки, которые вручил Александр Григорьевич, понравились?

– После тренировки каждому лично раздали подарки: сало, хлеб, мёд. Всё очень вкусное. Продукты максимально свежие и качественные, – цитирует Горбунова «РИА «Европейско-Азиатские Новости».