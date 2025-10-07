Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча

Нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча
Комментарии

Нападающий ХК СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на две встречи. В третьем периоде матча «Локомотив» — СКА нападающий и капитан армейцев Плотников отправил в борт защитника хозяев Андрея Сергеева, за что получил большой и дисциплинарный штраф (5+20).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два встречи и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Сергеев только при помощи врачей смог покинуть площадку. Плотников сразу же извинился перед соперником.

Материалы по теме
Видео
Капитан СКА Плотников получил «5+20» за толчок соперника на борт в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android