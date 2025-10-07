Нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча
Нападающий ХК СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на две встречи. В третьем периоде матча «Локомотив» — СКА нападающий и капитан армейцев Плотников отправил в борт защитника хозяев Андрея Сергеева, за что получил большой и дисциплинарный штраф (5+20).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5) 2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5) 2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5) 2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4) 3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5) 4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два встречи и подвергнуть денежному штрафу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Сергеев только при помощи врачей смог покинуть площадку. Плотников сразу же извинился перед соперником.
