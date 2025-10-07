Нападающий «Юты» Логан Кули отклонил предложение о контракте на общую сумму $ 76,8 млн

Нападающий «Юты Мамонт» Логан Кули отклонил восьмилетнее предложение о продлении контракта на общую сумму $ 76,8 млн с кэпхитом $ 9,6 млн, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальной сети Х. 21-летний игрок вступает в последний год своего контракта новичка.

Эта сделка сделала бы Кули самым высокооплачиваемым игроком «Мамонт» в следующем сезоне и 19-м игроком лиги. В прошлом сезоне Кули набрал 65 очков в 75 играх. В своём дебютном сезоне-2023/2024 он занял пятое место в голосовании за «Колдер Трофи» с 44 очками в 82 играх.

«Аризона Койотс» выбрала Кули под третьим номером на драфте НХЛ 2022 года.