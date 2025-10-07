Американский форвард «Шанхайских Драконов»: Россия показалась мне удивительной

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни поделился мнением о России и заявил, что страна показалась ему удивительной.

— Североамериканские и европейские журналисты всякое пишут о России. Созванивались ли вы с кем-то, чтобы посоветоваться по поводу переезда?

— Да, конечно, я позвонил Дэну Мильштейну, он очень высоко отзывался о России, он оказал большое влияние. У меня был долгий телефонный разговор с Байроном Фрейзом из «Локомотива», и он очень хорошо отзывался о России. Мне было очень интересно приехать сюда. С тех пор как я здесь, Россия показалась мне удивительной, а Санкт-Петербург — красивым. Мы ездили в Москву, тоже красивый город. Лига — элитная. Я могу так много замечательного рассказать о России, — цитирует Куинни «Спорт день за днём».