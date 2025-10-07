Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров показал свой новый шлем

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров показал свой новый шлем
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров показал свой новый шлем. На маске изображён символ клуба ястреб, а также лев и спартанцы.

Ранее Мишуров подрался с голкипером «Адмирала» Адамом Гуской. В середине третьего периода во встрече произошла потасовка между вратарями команд — Андреем Мишуровым и Адамом Гуской. По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

24-летний Мишуров провёл в Континентальной хоккейной лиге 96 матчей и одержал 39 побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,72. Вратарь выступал за «Адмирал» и «Авангард».

Материалы по теме
Видео
В матче «Авангард» — «Адмирал» произошла драка вратарей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android