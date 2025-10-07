Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров показал свой новый шлем. На маске изображён символ клуба ястреб, а также лев и спартанцы.

Ранее Мишуров подрался с голкипером «Адмирала» Адамом Гуской. В середине третьего периода во встрече произошла потасовка между вратарями команд — Андреем Мишуровым и Адамом Гуской. По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

24-летний Мишуров провёл в Континентальной хоккейной лиге 96 матчей и одержал 39 побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,72. Вратарь выступал за «Адмирал» и «Авангард».