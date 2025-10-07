Скидки
«Лада» впервые в текущем сезоне реализовала большинство с 40-й попытки

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Мачулин, Боден) – 04:15 (5x5)     1:1 Чивилёв – 09:45 (5x5)     2:1 Михайлов (Лоуренс, Коттон) – 24:41 (5x4)     3:1 Алтыбармакян (Савчук) – 59:03 (en)    

На 25-й минуте встречи «Лада» реализовала первое большинство в текущем сезоне. Голом отметился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Алекс Коттон. Это была 40-я попытка реализации большинства «Лады» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что тренерский штаб «Сочи» взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот. Арбитры матча после видеопросмотра подтвердили, что гол забит по правилам.

Новости. Хоккей
