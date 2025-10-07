Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» Сергеев внесён в список травмированных после силового Плотникова

Защитник «Локомотива» Сергеев внесён в список травмированных после силового Плотникова
Комментарии

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев внесён в список травмированных. Игрок обороны получил повреждение после силового приёма капитана СКА Сергея Плотникова. Столкновение произошло у борта, форвард армейского клуба получил удаление до конца встречи, а позднее был дисквалифицирован сроком на два матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два встречи и подвергнуть денежному штрафу.

Материалы по теме
Видео
Нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android