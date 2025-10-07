Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прервал безголевую серию в 79 матчей

Защитник ХК «Металлург» Егор Яковлев прервал безголевую серию в 79 матчей. Игрок обороны магнитогорского клуба отличился при игре в большинстве в первом периоде матча с нижегородским «Торпедо». После первого периода «Металлург» ведёт в счёте 3:1.

Егор Яковлев не забивал в КХЛ 79 встреч подряд. Последний его гол был в ворота «Спартака» 17 марта 20024 года. В матче с «Торпедо» защитник отличился с передач Дмитрия Силантьева и Владимира Ткачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, перед стартом текущего сезона Яковлев лишился капитанской нашивки.