Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прервал безголевую серию в 79 матчей

Защитник ХК «Металлург» Егор Яковлев прервал безголевую серию в 79 матчей. Игрок обороны магнитогорского клуба отличился при игре в большинстве в первом периоде матча с нижегородским «Торпедо». После первого периода «Металлург» ведёт в счёте 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5)     0:2 Коротков – 08:18 (5x5)     1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4)     1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4)     1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5)    

Егор Яковлев не забивал в КХЛ 79 встреч подряд. Последний его гол был в ворота «Спартака» 17 марта 20024 года. В матче с «Торпедо» защитник отличился с передач Дмитрия Силантьева и Владимира Ткачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, перед стартом текущего сезона Яковлев лишился капитанской нашивки.

