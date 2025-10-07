Скидки
Хоккей

Лада — Сочи, результат матча 7 октября 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Лада» одержала третью победу в сезоне, обыграв «Сочи» в домашнем матче


В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Мачулин, Боден) – 04:15 (5x5)     1:1 Чивилёв – 09:45 (5x5)     2:1 Михайлов (Лоуренс, Коттон) – 24:41 (5x4)     3:1 Алтыбармакян (Савчук) – 59:03 (en)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский с передач Василия Мачулина и Жан-Кристофа Бодена. Через пять минут хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Андрея Чивилёва. На 25-й минуте встречи «Лада» реализовала первое большинство в текущем сезоне. Голом отметился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Алекс Коттон. Это была 40-я попытка реализации большинства «Лады» в текущем сезоне. Голом в пустые ворота отметился Андрей Алтыбармакян.

Таким образом, «Лада» одержала третью победу в текущем сезоне.

«Лада» впервые в текущем сезоне реализовала большинство с 40-й попытки
