«Лада» одержала третью победу в сезоне, обыграв «Сочи» в домашнем матче

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский с передач Василия Мачулина и Жан-Кристофа Бодена. Через пять минут хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Андрея Чивилёва. На 25-й минуте встречи «Лада» реализовала первое большинство в текущем сезоне. Голом отметился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Алекс Коттон. Это была 40-я попытка реализации большинства «Лады» в текущем сезоне. Голом в пустые ворота отметился Андрей Алтыбармакян.

Таким образом, «Лада» одержала третью победу в текущем сезоне.