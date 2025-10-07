Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Артём Галимов открыл счёт голам в текущем сезоне, оформив дубль в ворота «Барыса»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев площадки.

На 37-й и 39-й минутах матча голы забил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов. Это первые шайбы для форварда в текущем сезоне. Ранее в 11 проведённых встречах Галимов отметился лишь одной результативной передачей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом регулярном сезоне Галимов набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах с показателем полезности «+31» и стал самым полезным игроком регулярки.