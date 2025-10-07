Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артём Галимов открыл счёт голам в текущем сезоне, оформив дубль в ворота «Барыса»

Артём Галимов открыл счёт голам в текущем сезоне, оформив дубль в ворота «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев площадки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

На 37-й и 39-й минутах матча голы забил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов. Это первые шайбы для форварда в текущем сезоне. Ранее в 11 проведённых встречах Галимов отметился лишь одной результативной передачей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом регулярном сезоне Галимов набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах с показателем полезности «+31» и стал самым полезным игроком регулярки.

Материалы по теме
Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов стал самым полезным игроком регулярки-2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android