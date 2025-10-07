«Металлург» обыграл «Торпедо» и одержал девятую победу в последних 10 матчах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 5:1.
Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барак. За «Торпедо» отличился Михаил Абрамов. Отметим, что для Яковлева эта шайба стала первой за последние 80 встреч.
Эта победа оказалась для «Металлурга» четвёртой подряд и девятой – в последних 10 матчах. «Торпедо» потерпело третье поражение кряду. Магнитогорский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ с 22 очками после 13 встреч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
