Главная Хоккей Новости

Торпедо — Металлург, результат матча 7 октября 2025 года, счет 1:5, КХЛ 2025/2026

«Металлург» обыграл «Торпедо» и одержал девятую победу в последних 10 матчах
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5)     0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5)     1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4)     1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4)     1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5)     1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)    

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барак. За «Торпедо» отличился Михаил Абрамов. Отметим, что для Яковлева эта шайба стала первой за последние 80 встреч.

Эта победа оказалась для «Металлурга» четвёртой подряд и девятой – в последних 10 матчах. «Торпедо» потерпело третье поражение кряду. Магнитогорский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ с 22 очками после 13 встреч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прервал безголевую серию в 79 матчей
