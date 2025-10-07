Скидки
Ак Барс — Барыс, результат матча 7 октября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» обыграл «Барыс», едва не упустив преимущество в четыре шайбы в третьем периоде
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

Дублем в составе «Ак Барса» отметился нападающий Артём Галимов, для которого эти шайбы стали первыми в текущем сезоне. Ранее в 11 проведённых встречах Галимов отметился лишь одной результативной передачей. Ещё по голу в составе казанской команды забили Владимир Алистров и Никита Лямкин. «Барыс» в третьем периоде забросил три шайбы кряду в течение двух с небольшим минут и сократил отставание в счёте до минимума — отличились Динмухамед Кайыржан, Майк Веккионе и Всеволод Логвин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

