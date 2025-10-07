«Ак Барс» обыграл «Барыс», едва не упустив преимущество в четыре шайбы в третьем периоде

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.
Дублем в составе «Ак Барса» отметился нападающий Артём Галимов, для которого эти шайбы стали первыми в текущем сезоне. Ранее в 11 проведённых встречах Галимов отметился лишь одной результативной передачей. Ещё по голу в составе казанской команды забили Владимир Алистров и Никита Лямкин. «Барыс» в третьем периоде забросил три шайбы кряду в течение двух с небольшим минут и сократил отставание в счёте до минимума — отличились Динмухамед Кайыржан, Майк Веккионе и Всеволод Логвин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
