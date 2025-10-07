«Амур» обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и хабаровским «Амуром». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1.

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Владислав Барулин, которому ассистировали Дамир Жафяров и Жан-Себастьен Ди. «Амур» забросил две шайбы подряд в течение минуты в середине второго периода — отличились Матвей Заседа и Ярослав Лихачёв.

Эта победа позволила хабаровскому «Амуру» прервать серию из трёх поражений. «Нефтехимик» же проиграл свой третий матч кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.