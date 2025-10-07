Скидки
Спартак — Шанхайские Драконы, результат матча 7 октября 2025 года, счет 3:0, КХЛ 2025/2026

«Спартак» всухую обыграл «Шанхайских Драконов», нанеся 50 бросков по воротам
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали красно-белые со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 08:40 (5x4)     2:0 Тодд (Ружичка) – 25:31 (5x5)     3:0 Мальцев (Ружичка, Тодд) – 38:40 (5x4)    

«Спартак» с первым минут матча обрушил на ворота гостей град бросков и на девятой минуте открыл счёт. Голом в большинстве отметился Никита Коростелёв, которому ассистировали Даниил Орлов и Павел Порядин. На 26-й минуте Нэйтан Тодд с передачи Адама Ружички удвоил преимущество красно-белых. В конце второго периода ещё одно большинство реализовал Михаил Мальцев, которому ассистировали Адам Ружичка и Нэйтан Тодд.

«Шанхайские Драконы» прервали свою трёхматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

