«Спартак» всухую обыграл «Шанхайских Драконов», нанеся 50 бросков по воротам

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали красно-белые со счётом 3:0.

«Спартак» с первым минут матча обрушил на ворота гостей град бросков и на девятой минуте открыл счёт. Голом в большинстве отметился Никита Коростелёв, которому ассистировали Даниил Орлов и Павел Порядин. На 26-й минуте Нэйтан Тодд с передачи Адама Ружички удвоил преимущество красно-белых. В конце второго периода ещё одно большинство реализовал Михаил Мальцев, которому ассистировали Адам Ружичка и Нэйтан Тодд.

«Шанхайские Драконы» прервали свою трёхматчевую победную серию.

